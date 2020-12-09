ريهام حجاج تتصدر جوجل بعد مغازل صريحة لزوجها محمد حلاوة على "الأريكة"

تصدرت الفنانة ريهام حجاج محرك البحث جوجل بعد مغازلتها زوجها نائب مجلس الشيوخ محمد حلاوة، وهي تجلس معه على "الأريكة"، في حالة حب، وهي ما عادةً توضحه الفنانة على السوشيال ميديا، حيث يعيش الزوجان حالة سعادة بالغة منذ ارتباطهما.

ريهام حجاج



اعتادت ريهام حجاج نشر صورها مع زوجها محمد حلاوة، ونشر رسائل حُب له على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أو تهنئته لفوزه أو عمله السياسي.

ونشرت ريهام حجاج أحدث صورة لها مع زوجها من داخل منزلهما وهما يجلسان معا على الأريكة بملابس المنزل، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "أنت الحب كله بحبك".

ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة



لفتت ريهام حجاج النظر لها على مدار سنوات من خلال السينما وتحديدا أعمالها في الدراما التي لاقت نجاح، حتى انجحت في خوض أعمال بطولية وإسناد البطولة المطلقة لها العام الماضي في مسلسل "كارمن" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة.

واستكملت ريهام حجاج خطواتها في البطولة المطلقة هذا العام بتقديمها مسلسل "لما كنا صغيرين" التي نافست به في موسم دراما رمضان الماضي.