جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأوقاف، فى بيان صحفى، أنه يجب على الوارد اسمه استيفاء المستندات التالية: "صورة البطاقة – أصل شهادة الميلاد كمبيوتر- أصل المؤهل الجامعى – 8 صور شخصية – حافظة بلاستيك"، وتسليم ملفه للمديرية التى يعمل بها فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
وتابعت: "يعد تسليم الملف إقرارًا بأنه غير ملتحق بالدراسات العليا بأى جامعة فى أى مرحلة من مراحل الدراسات العليا مع تحمله المسؤولية القانونية حال مخالفة ذلك، علمًا بأن الوزارة ستتحمل الرسوم الدراسية شرط نجاح الملتحق، وحال رسوبه سيكمل على نفقته، وحال عدم دخوله الامتحان بدون عذر سيتم خصم المصروفات التى سددت له منها، واستكماله للدراسة إن أراد على نفقته، مع توقيعه على الإقرار المرفق بالمديرية عند تسليم المستندات".
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الثانية من المرشحين لمنحة الماجستير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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