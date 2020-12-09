صور.. القائد العام للقوات المسلحة يلتقى مقاتلى الجيش الثالث الميدانى

جدة - نرمين السيد - إلتقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عدداً من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وذلك إستكمالاً للقاءات الدورية التى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها للتواصل مع المقاتلين، وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات .





بدأ اللقاء، بكلمة ألقاها قائد الجيش الثالث الميدانى، أشار من خلالها لمشاركة تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميدانى فى تنفيذ الإلتزامات التدريبية المخططة فضلاً على الإستمرار فى القضاء على الإرهاب بوسط وجنوب سيناء، مؤكداً جاهزية وإستعداد مقاتلى الجيش الثالث الميدانى لتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

وأستهل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن أمن مصر وإستقرارها، ثم نقل للحضور تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بما يبذلوه من جهد بكل تفان وإخلاص من أجل رفعة شأن مصر.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن الحفاظ على الإستعداد القتالى العالى لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية هو الضمان الحقيقى لأمن وإستقرار الوطن فى ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التى قد تهدد أمن مصر القومى، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تكثف من جهودها فى إتجاه تنمية وتعمير سيناء، معرباً عن إعتزازه بقبائل وعواقل سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف فى تغليب مصالح الوطن العليا ودعمهم الدائم للقوات المسلحة للحفاظ على أمن مصر وإستقرارها.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع رجال الجيش الثالث الميدانى وأستمع لآرائهم وإستفساراتهم فى العديد من الموضوعات عن الموقف المحلى والإقليمى والدولى، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على تنفيذ أى مهام قد توكل إليهم، كما أوصاهم بالحفاظ على لياقتهم البدنية وكفاءتهم القتالية لتظل مصر دائماً وطناً آمناً لكل المصريين.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.