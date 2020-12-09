النشرة المرورية: كثافات بمحيط مترو شبرا الخيمة وأعلى دائرى البساتين

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الأربعاء، مع بداية فترة الذروة المسائية، يكون لها طابع خاص، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 65% إلى 70%.





وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية، تظهر فيها بعض الأحجام المرورية بمحور 14 مايو المتجه إلى طريق أبو قير، تنحصر فيها الأحجام بمحور قناة السويس، القادم من منزل كوبرى محرم بك، المتجه لكورنيش الإسكندرية، إضافة بعض الأحجام المرورية بمنطقة كفر عبده.

وأضاف: كما تشهد محافظة الدقهلية بعض الأحجام فى شارع جيهان بالمنصورة، أما فى القليوبية فتشهد بعض الأحجام بمنطقة محطة مترو شبرا الخيمة فى الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وأضاف صابر، أنه بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، فتشهد أعمال توسعة، ما يجعل لفترة الذروة المسائية طابع خاص وارتفاع ملحوظ فى الكثافات المرورية، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لنشر الخدمات المرورية فى محيط الأعمال، لسحب وتصفية أى كثافات متوقعة خلال فترة الأعمال.

وتابع: "من أبرز هذه الأماكن أعلى مناطق البساتين المتجه لمنزل الأوتوستراد، ومنطقة المرج والوراق".

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: ستقابلنا بعض الأحجام المرورية فى محافظة الجيزة، وبالتحديد فى شارع السودان للقادم من شارع التحرير".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام المرتفعة نسبيا، نتيجة أعمال تطوير محور الفردوس، فالقادم من كوبرى العروبة وأرض المعارض ومتجه لمحور صلاح سالم، يفضل سلوك محور النصر.

كما نصح صابر بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس فى التنقل بين القاهرة والجيزة.