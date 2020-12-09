الأعلى لتنظيم الإعلام يحقق فى مخالفات شبكة قنوات الأولى للإعلام

جدة - نرمين السيد - استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سميرة الدغيدى لسؤالها فى الشكوى المقدمة بشأن إعلانات ما يدعى أنه "شبكة قنوات الأولى للإعلام"، خاصة وأن المجلس لم يبت حتى الآن فى طلب تعديل هيكل المساهمين لشركة الأولى، ولم يتم تقديم طلب للمجلس بتعديل اسم قناة "استرايك أو مايسترو" المملوكة لشركة الأولى للإعلام أو شعارها.







وأوضح بيان صحفى للمجلس، أن سميرة الدغيدى تعهدت خلال الجلسة، أنه لن يتم إطلاق شبكة قنوات الأولى للإعلام إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية وسيتم تغيير الاسم والشعار، ولن يتم اتخاذ أى خطوات إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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