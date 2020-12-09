الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الخميس، دافئا نهارا على القاهرة والوجه والبحرى والرياح معتدلة، ودافئا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، ودافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ودافئا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وحارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وباردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن هناك شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه والبحرى والسواحل الشمالية، ووسط وشمال الصعيد، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم - سيوة - سيدى برانى)، وتشهد بعض المناطق (الإسكندرية - مطروح - السلوم) أمطارا خفيفة (30% تقريبا)، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من مترونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 23 14

الإسكندرية 24 14

وادى النطرون 23 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 23 14

بلطيم 24 14

مطروح 23 13

السلوم 24 13

سيوة 24 11

بورسعيد 22 14

دمياط 23 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 23 14

الاسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 22 13

رفح 22 13

رأس سدر 24 13

نخل 22 07

نويبع 24 16

طابا 24 15

كاترين 20 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 14

الفيوم 24 11

بنى سويف 24 10

المنيا 25 10

اسيوط 25 10

سوهاج 26 11

قنا 28 11

الأقصر 29 11

أسوان 30 11

ادفو 30 12

ابوسمبل 31 13

الوادى الجديد 28 10

شلاتين 29 17

ابورماد 28 17

حلايب 27 18

رأس حدربه 27 18

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