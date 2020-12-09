وزيرة الصحة تبحث مع السفير البريطانى التعاون لتوفير لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة - فى تصريح صحفى - أن الاجتماع تناول بحث آليات توفير لقاح (كورونا) المستجد الذى تعمل عليه إحدى الشركات البريطانية الكبرى خاصة للفئات ذات الأولوية ولديهم عوامل خطورة، بعد ثبوت فاعليته.

وقال مجاهد، إن الوزيرة أكدت أهمية التعاون مع مختلف دول العالم والشركات الدولية لتوفير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حصول أول مواطن بريطانى بالأمس على لقاح (كورونا) يعد حدثًا تاريخيًا وبادرة أمل لجميع الدول.

وتابع أن الوزيرة أكدت التزام مصر بالتوزيع العادل للقاحات فور ثبوت فاعليتها، لافتة إلى التعاون مع التحالف العالمى للقاحات "جافى" من خلال مبادرة "كوفكس" لضمان توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فاعليتها وتوزيعها بشكل عاجل للدول.

وأضاف أن الوزيرة وجهت الشكر للسفير البريطانى لتعاون بلاده مع مصر فى مواجهة (كورونا) والعمل على توفير لقاحات مضادة للفيروس من خلال التعاون الشركات البريطانية العاملة فى هذا المجال.

‏ بدوره، أعرب السفير البريطانى عن ترحيبه بالتعاون مع مصر فى توفير لقاحات فيروس (كورونا) المستجد، مؤكدًا حرص السفارة على تشجيع التعاون بين البلدين فى المجال الصحى خاصة بعد التطور التى تشهده منظومة الصحة فى مصر.

كما وجه السفير البريطانى فى القاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لجهود مصر فى مواجهة (كورونا)، والإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية منذ بداية الجائحة، كما أشاد بالجهود المبذولة من جانب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان فى مواجهة فيروس كورونا والتعاون الفعال مع مختلف الدول لتوفير اللقاح.

شارك فى اللقاء كل من الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزيرة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيڤين النحاس، مديرة المكتب الفنى للوزيرة وممثلون عن إحدى الشركات البريطانية فى مجال إنتاج الأدوية والمستحضرات الحيوية، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.