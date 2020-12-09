جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التى أقيمت اليوم الأربعاء، عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها فى مجال منع ومكافحة الفساد، والتى أدارها وليد مجدى رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد، وذلك فى إطار احتفال المحافظة باليوم العالمى لمكافحة الفساد.
ووجه الغضبان، الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على التعاون المثمر مع المحافظة، موضحا أن الإنجازات التى شهدتها بورسعيد كانت بدعم من كافة الجهات المعنية، مؤكدا أن حجم الأعمال والإنتاج الكبير يساهم فى تقليل الفساد بالمجتمع.
وقال إن هناك العديد من أشكال الفساد وعلى رأسها عدم قيام المسؤول بدوره ومهمته الأساسية فى المجتمع، معربا عن فخره بإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد وليد مجدى صادق، إن الفساد هو استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة، وحدد أنواعه فى الفساد الكبير ويصدر عادة من أصحاب الوظائف القيادية، والفساد الصغير وعادة يصدر من صغار الموظفين.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الآثار السلبية من الفساد تكون اقتصادية مثل ظهور الاحتكارات، واجتماعية مثل انتشار البطالة، بالإضافة إلى الآثار نفسية مثل نقص الولاء وعدم الشعور بالانتماء وانتشار العنف وظهور الإرهاب، وقانونية أيضا مثل ظهور جرائم غسيل الأموال.
واستعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تهدف لمكافحة الفساد فى المجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية للتوعية بخطورته ومقاومته، كما تناول أبرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية، ومنها تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات وقوانين جديدة منها: قانون الاستثمار، والهجرة غير الشرعية، والخدمة المدنية، ومكافحة الجريمة غير المنتظمة والاتجار فى البشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد: الدولة المصرية نجحت فى تحقيق الوعى لدى الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.