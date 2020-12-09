محافظ بورسعيد: الدولة المصرية نجحت فى تحقيق الوعى لدى الشباب

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق الوعى لدى الشباب وهو الأمر الذى ظهر اليوم خلال مشاركة شباب الجامعة فى فعاليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد، مشيرا إلى العبء الكبير والمسؤولية التى تقع على عاتق الجهاز الإدارى داخل المحافظة وجميع المؤسسات فى محاربة الفساد والتصدى له.





جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التى أقيمت اليوم الأربعاء، عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها فى مجال منع ومكافحة الفساد، والتى أدارها وليد مجدى رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد، وذلك فى إطار احتفال المحافظة باليوم العالمى لمكافحة الفساد.

ووجه الغضبان، الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على التعاون المثمر مع المحافظة، موضحا أن الإنجازات التى شهدتها بورسعيد كانت بدعم من كافة الجهات المعنية، مؤكدا أن حجم الأعمال والإنتاج الكبير يساهم فى تقليل الفساد بالمجتمع.

وقال إن هناك العديد من أشكال الفساد وعلى رأسها عدم قيام المسؤول بدوره ومهمته الأساسية فى المجتمع، معربا عن فخره بإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد وليد مجدى صادق، إن الفساد هو استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة، وحدد أنواعه فى الفساد الكبير ويصدر عادة من أصحاب الوظائف القيادية، والفساد الصغير وعادة يصدر من صغار الموظفين.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الآثار السلبية من الفساد تكون اقتصادية مثل ظهور الاحتكارات، واجتماعية مثل انتشار البطالة، بالإضافة إلى الآثار نفسية مثل نقص الولاء وعدم الشعور بالانتماء وانتشار العنف وظهور الإرهاب، وقانونية أيضا مثل ظهور جرائم غسيل الأموال.

واستعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تهدف لمكافحة الفساد فى المجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية للتوعية بخطورته ومقاومته، كما تناول أبرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية، ومنها تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات وقوانين جديدة منها: قانون الاستثمار، والهجرة غير الشرعية، والخدمة المدنية، ومكافحة الجريمة غير المنتظمة والاتجار فى البشر.