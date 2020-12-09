الأنبا نيقولا يكشف تفاصيل وفاة مطران بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا نيقولا، وفقا لبيان صحفى: أمس 8 ديسمبر 2020 توفى المتروبوليت نيفن مطران بلوسيوس (بورسعيد) وتوابعها بمدينة بورسعيد، حيث كان مريضًا بداء السكر وباغتته غيبوبة سكر وهو وحيدًا فى مقر المطرانية.
وتابع: وخلال يوم أمس لم يره أى من أبناء رعيته وبمحاولتهم الاتصال به فى مقر المطرانية لم تكن استجابة على الاتصال، وتم إبلاغ الشرطة من أجل فتح باب المطرانية، وبالفعل تم فتح الباب بواسطة الشرطة فوجدوا مثلث الرحمات المتروبوليت نيفن جالسًا بالبجامة وقد فارق الحياة.
وأوضح: سوف تقام فى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة 11 ديسمبر صلاة جناز الراقدين لمثلث الرحمات المتروبوليت نيفن مطران بلوسيوس (بورسعيد) وتوابعها بحضور صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثانى فى دير مار جرجس (القديس جيورجيوس) بمصر القديمة، القاهرة، وذلك حتى يتثنى لأسرته التى ستحضر من اليونان حضور صلاة الجناز.
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