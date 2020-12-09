صور.. محافظ الإسكندرية: جميع أجهزة الدولة تبذل أقصى الجهود لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدولة القوية هى التى تقضى على الفساد والمفسدين، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة يبذلون أقصى الجهود لمكافحة الفساد.





جاء ذلك فى كلمته خلال الندوة التى نظمتها المحافظة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها فى منع ومكافحة الفساد"، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء وليد السعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية. وقال الشريف، إن تلك المحاضرة فرصة جيدة للتوعية بمخاطر الفساد على التنمية والأفراد والمجتمع بشكل عام، لافتاً إلى أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية تؤثر على جميع البلدان. ووجه المحافظ الشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية، مشيدا بدورها في مكافحة الفساد بشتى صوره في جميع أجهزة الدولة ومكافحته، ما يضمن سلامة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام. تأتى الندوة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد 2020، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والرقابية.

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