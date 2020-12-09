اتفاق بين مصر وجنوب السودان على إرسال خبراء إلى مطار جوبا لتقديم الدعم

ورحب وزير الطيران، وفقا لبيان صحفى، بالوفد الجنوب سودانى واتفق الجانبان على تفعيل الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى بين البلدين، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدنى وبخاصة فى مجال التدريب وتنظيم حركة النقل الجوى والتشريعات والخدمات الجوية والشحن الجوى فضلاً عن منح شهادات معتمدة دولياً على يد خبراء متخصصين فى مختلف مجالات النقل الجوى.
كما تقرر إرسال لجان من الخبراء المتخصصين ومهندسى الملاحة الجوية إلى مطار جوبا بجنوب السودان لتقديم الدعم والخدمات التقنية والفنية والهندسية وكذا تنظيم الدورات التدريبية من أجل تطوير قطاع الطيران المدنى بجنوب السودان.
وأكد وزير الطيران، أن هذه الاتفاقية ستساهم فى تعزيز الروابط والتعاون الإيجابى والبنّاء فى العلاقات المتنامية مع دولة جنوب السودان الشقيقة.
ومن جانبه، أشاد سوبيك بالمكانة الرائدة لجمهورية مصر العربية فى صناعة النقل الجوى ودورها الهام فى تنمية قطاع الطيران المدنى داخل القارة الإفريقية، معرباً عن تقديره للجهد والدعم الذى تقدمه وزارة الطيران المدنى للأشقاء بجنوب السودان فى مجال النقل الجوى.
وخلال زيارته الحالية لمصر قام الوفد الجنوب سودانى بعدد من الزيارات الميدانية، بدأها بسلطة الطيران المدنى لبحث سبل التعاون فى مجال التشريعات وتطوير الهيكل التنظيمى لسلطة الطيران المدنى لجنوب السودان، تلاها زيارة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، من أجل التعرف على مهام وأنشطة وخدمات الملاحة الجوية لقطاع الطيران المدنى المصرى، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلى من مهندسى الشركة عن إمكانيات الشركة والخدمات المختلفة التى تقدمها فى مجال الملاحة الجوية، من خدمات تقنية وفنية وهندسية، بالإضافة إلى مهام أجهزة الرادار والمعدات التكنولوجية الحديثة على أرض الواقع.
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