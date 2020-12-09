طقس الخميس.. دافئ على معظم المحافظات والعظمى في القاهرة 23

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، الخميس، دافئا نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ودافئا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، ودافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ودافئا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وحارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وباردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتكون هناك شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية، ووسط وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من "السلوم - سيوة - سيدى براني"، وتشهد بعض المناطق "الإسكندرية - مطروح - السلوم" أمطارا خفيفة "30% تقريبا"، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

الإسكندرية 24 14

وادى النطرون 23 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 23 14

بلطيم 24 14

مطروح 23 13

السلوم 24 13

سيوة 24 11

بورسعيد 22 14

دمياط 23 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 23 14

الاسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 22 13

رفح 22 13

رأس سدر 24 13

نخل 22 07

نويبع 24 16

طابا 24 15

كاترين 20 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 14

الفيوم 24 11

بنى سويف 24 10

المنيا 25 10

اسيوط 25 10

سوهاج 26 11

قنا 28 11

الأقصر 29 11

أسوان 30 11

ادفو 30 12

ابوسمبل 31 13

الوادى الجديدة 28 10

شلاتين 29 17

ابورماد 28 17

حلايب 27 18

رأس حدربه 27 18