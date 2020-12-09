وفاة والد رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة

أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وفاة والده عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. وكتب "أبو هشيمة": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله والدى اللواء احمد ابو هشيمة عبد العزيز"

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