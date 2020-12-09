انتخاب رئيس مصر للطيران لعضوية مجلس محافظي إياتا لمدة ثلاث سنوات

شارك الطيار رشدى زكريا- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتماع مجلس المحافظين BOG رقم 212 والجمعية العامة رقم 76 للإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA عبر تقنية Teleconference.

وناقش الإجتماع الآداء المالى لشركات الطيران والتوقعات الخاصة بإستعادة حركة الطيران ومعدلات خسائر صناعة النقل الجوى خلال أزمة كوفيد 19، خاصة بعد نجاح شركات الطيران فى تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 50% وبلغت حجم المصروفات النقدية Cash balances حوالى 50 مليار دولار، وتتوقع الأياتا أن تستمر شركات الطیران في إنفاق 77 ملیار دولار أمريكى إضافي خلال النصف الثاني من عام 2020.

وتمثلت أهم القرارات التى أصدرتها الجمعية العامة للاياتا ، في انتخاب الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران لعضوية مجلس المحافظين لمدة ٣ سنوات حتى عام ٢٠٢٣.

كما اصدر الاجتماع بعض القرارات بشان التحديات التى تواجه صناعة النقل الجوى فى الفترة الحالية ومنها قرار يطالب الحكومات بفتح الحدود الدولية مع اجراء الاختبارات وتجنب فرض الحجر الصحى موضحا بأن شركات الطيران واقتصاديات العالم لا يمكن ان تتحمل استمرار الاغلاق حتى ظهور لقاح كوفيد-19.

وقرارًا آخر يؤكد على التزام صناعة النقل الجوى بربط دول العالم بشكل آمن ومستدام مطالبا الحكومات بالاستمرار فى دعم الصناعة ماديًا و تقديم التسهيلات التشريعية.

وتسعى الأياتا لاطلاق مبادرة بالتعاون مع 22 دولة لفتح المجال الجوى بينهم دون فرض حجر صحى وإجراء مزيد من الإختبارات وتتضمن المبادرة خلق فقاعات Bubbles (إنشاء ممرات صحية آمنة بين مجموعة من الدول دون تمييز).

وإصدار الاجتماع قرارا آخر بشأن البيئة و الإستدامة والذى يهدف الى تشجيع شركات الطيران على استخدام الوقود المستدام للطائرات لانه ينتج انبعاثات اقل بنسبة 80%, ويحتاج ذلك الى دعم من الحكومات ومصنعى وقود الطائرات.

وأعلنت الأياتا عن برنامج رقمى خاص بالسفر دون تلامس Contactless App، يسمى IATA Travel Pass يسمح للركاب بعمل نسخة إلكترونية لجواز السفر والشهادات الصحية الخاصة بالاختبارات واللقاح على هواتفهم والتحقق منها بالتعاون بين شركات الطيران ومعامل الإختبارات المعتمدة للتعامل داخل المطارات والجوازات مثل الإجراءات الخاصة بالسفر و الامن والهجرة.

وأكد الاجتماع أن من اهم الاولويات الاستراتيجية التى تضعها الآياتا ضمن أهدافها فى المرحلة القادمة : سلامة صناعة النقل الجوى ,السيولة النقدية لشركات الطيران , اعادة تشغيل النقل الجوى بدعم من الحكومات مع إزالة إجراءات الحجر الصحى والعمل على تعزيز الإستدامة البيئية.