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القوى العاملة: إستخراج 450 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة بكفر الشيخ

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين  127  شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 718 شاباً.


وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة بواقع 18 ألف جنيه لـ 8 عمال من المسجلين بالمديرية. 


وتلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف  وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي ، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 233 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 80 منهم لعدم الاستيفاء  ومنحهم مهلة ، فضلا عن تحرير محضر سلامة لمنشأة واحدة ، كما تم إعادة التفتيش على 84 منشأة انتهت بتحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية .
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر  عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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