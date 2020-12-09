نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء تفاصيل حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الخميس:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية.

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - مهدي برائي - سيوة )

يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية.

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- يوم السبت 12 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% علي السواحل الغربية (الإسكندرية-مطروح-السلوم).

شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - مودي برائي - سيوة ).

يوم الأحد 13 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من من السواحل الشمالية ( الأسكندرية. الضبعة- مطروح - السلوم).

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

-يوم الاثنين 14 دسمبر 2010:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة-الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).

أمطار متوسطة الي غزيرة بنسبة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم. رشید - بلطيم).

أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط بورسعيد - العريش - رفح).

نشاط رياج ورمال مشارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة علي القاهرة الكبري ومدن القناة

أمطار متوسطة الي غزيرة بنسبة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم. رشید - بلطيم).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة-الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

