سببت انكماش اقتصادي لا مثيل له.. ممثلة البنك الدولي تعلق على تأثير جائحة كورونا فى العالم

أكدت مارينا ويس، ممثلة البنك الدولين، أن الفساد تعاني منه كافة دول العالم ويؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا تسببت في حدوث انكماش اقتصادي لا مثيل له من قبل.

جاء ذلك فى كلمتها التي ألقتها اليوم الأربعاء، بالمؤتمر الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام برعاية الأمم المتحدة.

وأعربت "ويس" عن سعادتها بتواجدها بمقر هيئة الرقابة الإدارية لإحياء هذا اليوم العالمي لمكافحة الفساد والتأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي لمكافحة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، وحقوق الإنسان، وذلك تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد".

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وأكدت المضي قدما في تقديم الدعم اللازم لتعزيز التنمية المجتمعية والتعاون مع الحكومة لزيادة توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، تحسين الحوكمة، والمساعدة بتنفيذ استراتيجية التنمية طويلة الأجل، وأثنت على جهود الحكومة الإصلاحية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النمو وتقليص عجز الموازنة، انخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.