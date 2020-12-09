تنسيقية الأحزاب تستعرض جهود الدولة واهتمامها بمكافحة الفساد بمناسبةاليوم العالمي

استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، جهود الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد.

ونلقت التنسيقية تأكدي الرئيس السيسي، منذ اللحظة الأولى لتوليه مسؤولية مصر، أن الفساد هو أحد المعوقات الأساسية للتقدم والتنمية المستدامة في قارتنا الأفريقية، وبناءً علي ذلك، طالب الرئيس بأن تتكاتف جهود الجميع لمكافحه الفساد، وأشار إلي أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الفساد بكل صوره.

وأشارت إلى أن المشرع المصرى وضع حزمةً من القوانين التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التى أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة، ولعل أهم هذه التشريعات ​​قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19​37 وتعديلاته، ويتضمن مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها، وقد أفرد المشرع البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى بالقانون، للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم الرشوة، والباب الرابع لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والباب السادس لجرائم التزوير، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، ويتناول مجموعة القواعد القانونية التى تنظم مباشرة الدعوى الجنائية وانقضائها، واختصاصات سلطات التحقيق ومأمورى الضبط القضائى وواجباتهم، وكذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش.

واضافت أنه من ضمن المشروعات الأخرى قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117لسنة 1958وتعديلاته، وهو القانون المنظم لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين، وقانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 207 لسنة 2017، وهو القانون المنظم لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، واقتراح وسائل تلافيها.

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