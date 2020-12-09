الزمالك يعلن تعافي لاعب الفريق يوسف أوباما من فيروس كورونا

أعلن نادي الزمالك عن سلبية مسحة عينة لاعب وسط الفريق يوسف أوباما، وتعافيه رسميا من فيروس كورونا المستجد. وجاهزية اللاعب للانضمام للتدريبات الجماعية للفريق حيث يستعد الفارس الأبيض، لمباراته القادمة أمام فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز. اقرأ أيضا: سيد عبدالحفيظ: "إذا لعب سيرينو مع صن داونز لن نتعاقد معه"



والجدير بالذكر أن اللاعب قد غاب عن مباريات الفريق في النهائي الإفريقي، أمام نادي الأهلي، حيث انتهت المباراة لصالح المارد الأحمر بنتيجة 2/1 ومباراة نصف نهائي كأس مصر أمام فريق طلائع الجيش وانتهت المباراة بنتيجة 3/1 لصالح الطلائع حيث بدأ أوباما مسيرته مع الزمالك، وتم ترقيته من فريق تحت 23 سنة إلى الفريق الأول في يوليو 2014.



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