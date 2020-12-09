خالد الغندور يتصدر تويتر والمتابعين يعلقون .. "مشوفناش أغبى من كده" (صورة)

سخرت جماهير الكرة المصرية، من خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، ومقدم برنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك، وذلك بسبب منشور نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي على إثره أصبح اسم خالد الغندور ثالث اسم يتصدر تويتر على مستوى مصر.

ونشر خالد الغندور صورة من التحام بين أيمن أشرف لاعب الأهلي وأشرف بن شرقي لاعب الزمالك من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يزعم أنها كانت ركلة جزاء لم تحتسب لنادي الزمالك، وصورة أخرى للعبة مشابهة من مباراة برشلونة ويوفينتوس أمس والتي أحتسبت ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو.

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وعلق الغندور على الصورة قائلا: "الفرق بين الحكم والvar في أفريقيا وأوروبا!!". وعلق الغندور على الصورة قائلا: "الفرق بين الحكم والvar في أفريقيا وأوروبا!!". ونال هذا المنشور الكثير من السخرية بعدما رأى الكثير من المتابعين مخالفة خالد الغندور للمنطق، ونشره صورة تثبت عكس كلامه، مما دعى الكثيرين لوصفه بـ "الغباء"، والبعض الآخر انتابته حالة من الدهشة، من أن لاعب بحجم خالد الغندور لا يستطيع التفرقة بين الصورتين. اقرأ أيضا: سيد عبدالحفيظ: "إذا لعب سيرينو مع صن داونز لن نتعاقد معه"



يذكر أن تلك المباراة كانت قد انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 2-1 على حساب الزمالك وفوزه بالأميرة الأفريقية التاسعة.

