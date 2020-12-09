روسيا تتعرض لأكبر خرق أمني بسرقة معدات وقطع من طيارة نادرة تخص بوتين

نقلت عددًا من وكالات الأنباء تفاصيل تعرض الرئيس الروسي فلادمير بوتين، لأكبرعملية خرق أمني كبيرة حيث تمكن عددًا من اللصوص سرقة معدات لاسلكية، من الطائرة الخاصة بالرئيس التي من المتوقع أن تستخدم في حالة نشوب حرب نووية.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل الطائرة وهي "إليوشن إيل 80 ماكسدوم"، من نوع نادر تابع لقوات الفضاء الروسية، ولا يوجد منها سوى 4 نسخ في الخدمة.
كما نقلت ما تداولته وسائل إعلام روسية بأن الطائرة كانت تخضع للصيانة، حينما"فتح أشخاص مجهولون باب الشحن وسرقوا المعدات، وأن عدد القطع المسروقة بلغ 39 قطعة من المعدات، وسرقت حين كانت الطائرة في مدينة تاغانروغ جنوب غربي روسيا، على بحر آزوف، ومعدات كانت تزن عدة كيلوغرامات، على معادن ثمينة، بما في ذلك الذهب والبلاتين، ويعتقد أنها الدافع المحتمل للسرقة.
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كما نقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر في شرطة النقل الروسية، أن شركة بيريف للطائرات أكدت اكتشاف ثقب في فتحة الشحن أثناء التفتيش.
في المقابل، بدأت وزارة الداخلية الروسية التحقيقات في هذا الأمر.
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