مطران أسوان يصدر قرارا باستمرار القداسات وسهرات كيهك

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا هدرا مطران أسوان، عقب اجتماعه مع الآباء الكهنة، لبحث الوضع الحالى للكنيسة فى أسوان بعد انتشار فيروس كورونا، استمرار صلوات القداس الإلهى كما هى بالحجز المسبق.





كما قرر قيام سهرات كيهك حسب نظام كل كنيسة، وأيضا إقامة نهضة القديس هدرا الأسوانى لمدة 3 أيام فى كاتدرائية الملاك ميخائيل مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

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