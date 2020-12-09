رئيس مكافحة الفساد بالكونغو الديمقراطية: أشكر السيسى على الدعم والمساندة

جدة - نرمين السيد - قال ايمانويل اوليتا اوندونسو رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد فى الكونغو الديمقراطية، إن إفريقيا تعانى مع الفساد الذى يبتلع ثمار التنمية، معربا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية على تقديم أوجه الدعم والمساعدة للبلدان الإفريقية لمكافحة الفساد.





وقال أوندونسو - فى كلمته التى ألقاها اليوم الأربعاء بالمؤتمر الذى نظمته هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام برعاية الأمم المتحدة - إن دولة بمفردها لا تستطيع مكافحة الفساد ولابد من التنسيق والتعاون المشترك لاقتلاعه من جذوره من خلال تعزيز التعاون الاقليمى والدولى وتعزيز آليات الدولة لمكافحة الفساد. وأضاف أن هناك إرادة سياسية تبناها الرئيس السيسى، لمكافحة الفساد وتقديم التعاون والتدريب للأشقاء الأفارقة، وأن الكونغو الديمقراطية شهدت ثورة مؤسسية وقانونية لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية.

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