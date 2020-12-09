صور.. محافظ الدقهلية يزور مصابى حادث قطار المنصورة ويكلف بصرف إعانات عاجلة

جدة - نرمين السيد - وكلف المحافظ، وفقا لبيان صحفى، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف الإعانات المالية للمصابين، كما وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالات التى مازالت بالمستشفى وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تماثلهم للشفاء.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن إجمالى المصابين 22 مصابا تم خروج 18 منهم بعد إجراء اللإسعافات لهم والاطمئنان بأن حالتهم طبيعية ويوجد حاليا 4 مصابين محجوزين لتلقى العلاج بالمستشفى وحتى تماثلهم للشفاء، وأنه لا توجد أى حالات وفاة بالحادث المذكور.
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