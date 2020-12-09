عضو مجلس السيادة السودانى يلتقى بالسفير المصرى لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير، فى تصريحات صحفية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن اللقاء تناول آفاق التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات التنموية والتعليمية والإنسانية، إلى جانب إحكام التنسيق خاصة فى مجال الملفات الإقليمية، مشيرًا إلى تطابق كامل فى وجهات النظر حيال مجمل القضايا التى تناولها اللقاء. وأكد السفير حسام، أهمية التكامل الأمنى واستقرار البلدين كونه استقرارا للمنطقة والإقليم.

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