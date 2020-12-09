صور.. نجاح أول عملية استئصال للفص الأيسر من الكبد ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول عملية استئصال للفص الأيسر من الكبد بوجود ورم دموى كبير لمريض تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد.





وأشار مصطفى شعبان، مدير عام مستشفى التضامن، إلى أنه بعد حضور المريض للمستشفى وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين أنه يعانى من ورم دموى بالفص الأيسر من الكبد وقد فشلت معه الاستجابة للعلاجات الدوائية، مما حتم ضرورة أخذ قرار التدخل الجراحى لاستئصال الفص الأيسر من الكبد للمريض مع الحفاظ على جميع الشرايين والأوردة والقنوات المرارية الخاصة بالفص الأيمن من الكبد، مؤكدًا أن هذه العملية الجراحية من أكبر وأصعب الجراحات العامة وجراحات الأورام والتى تمت بنجاح كبير على يد أمهر الأطباء داخل مستشفى التضامن التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأضاف، أنه تم إجراء العملية تحت إشراف عمرو عبدالرؤوف استشارى جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بالمعهد القومى للكبد بالقاهرة، أحمد سامى زميل مساعد بالمعهد القومى للكبد، إلى جانب نخبة كبيرة من أكبر أطباء الجراحة بمصر ومستشفى التضامن ببورسعيد منهم محمد حلمى المعداوى استشارى ورئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، أسامة فتحى أخصائى الجراحة العامة، محمد نعمان طبيب الجراحة العامة، إبراهيم أحمد طبيب مقيم جراحة عامة، محمد الكيكى أخصائى الجراحة العامة والمدير الطبى بالمستشفى.

وتابع مصطفى شعبان أنه تم استخدام جهاز الكوزا لإتمام عملية الاستئصال بأقل نزيف ممكن حيث تم استئصال المرارة والحفاظ على الوريد الكبدى الأوسط للمريض، كما تم الاطمئنان على الحالة الصحية للمريض ونقله بحالة عامة مستقرة للرعاية المركزة بمستشفى التضامن، تحت إشراف عمرو كمال أستاذ الرعاية المركزة بطب القصر العينى جامعة القاهرة، محمد الكتبى أخصائى الرعاية المركزة بمستشفى التضامن، إلى أن خرج بصحة جيدة ليمارس حياته الطبيعية من جديد.

فيما شارك بعملية التخدير لإجراء العملية الجراحية للمريض أحمد خميس استشارى التخدير بجامعة عين شمس، محمد شيتيوى أخصائى التخدير بمستشفى التضامن، فيما شمل طاقم التمريض الذى شارك بالعملية حامد زكريا، إيمان الصواف، أسماء زغلول، بسمة منصور، فنيين التمريض بعمليات مستشفى التضامن بورسعيد.

وثمَّن أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، جهود كل المشاركين من الأطقم الطبية بإتمام العملية الجراحية للمريض بنجاح، موجهًا إليهم كل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال مستشفيات الهيئة ببورسعيد.

وأشار السبكى إلى أن المنظومة الجديدة والمنشآت الصحية للهيئة أصبحت تغطى 95٪ من الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية للمرضى ببورسعيد داخل نطاق محافظتهم دون الحاجة إلى تحمل عناء ومشقة السفر للداخل أو الخارج، وأصبحوا يحصلون على الخدمات الصحية بكل سهولة ويُسر ووفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر".