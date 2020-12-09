رسامة 27 شماسا بكنيسة الشهيد أبانوب بطما

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جدة - نرمين السيد - وخلال القداس، دشن أيقونة حضن الآب البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة فى شرقية كل من المذابح الثلاث بالكنيسة إلى جانب عدد من أوانى الخدمة.
وفى السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 27 شماسًا من أبناء الكنيسة فى رتبة (المرتل).
يذكر أن نيافته ألقى عظة روحية على الشعب عقب قراءة الإنجيل وقدم الآباء الكهنة باسم شعب الكنيسة هدية تذكارية لنيافته بمناسبة العيد الثانى لتجليسه على كرسى طما.
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