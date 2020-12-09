أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وفاة والده عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. وكتب أبو هشيمة قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله والدي اللواء أحمد أبو هشيمة عبد العزيز"

ومن المقرر أن تقام الجنازة بعد قليل من مجمع مستشفيات القوات المسلحة بمصر الجديدة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد ومكان جنازة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.