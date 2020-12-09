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كانت إيبارشية الوادي الجديد والواحات قد شهدت سيامة كاهن عام للخدمة بالإيبارشية، بيد أسقفها نيافة الأنبا أرسانيوس وبمشاركة صاحبي النيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا بموا أسقف السويس.
وأقيم القداس الإلهي الذي تمت خلاله السيامة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، حيث بدأت صلوات السيامة عقب صلاة الصلح، حيث نودي على الشماس أسامة طلعت كاهنًا عامًا بالإيبارشية باسم القس يوسف.
ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد القس يوسف طلعت فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية أوهايو وميتشجن وإنديانا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص سيداروس عبد المسيح، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
ورحل عن عالمنا الأب المبارك القمص سيداروس عبد المسيح كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بكولومبوس أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.
والأب المتنيح شغل مسؤولية وكيل مطرانية المنوفية ووكيل الكلية الإكليريكية بها قبل سفره للخدمة بأمريكا، وهو سليل عائلة كهنوتية عريقة في إيبارشية ملوي، جده هو المتنيح القمص سيدواروس أخنوخ (الملقب بسيداروس الكبير) كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالبياضية، ووالده هو المتنيح القمص عبد المسيح سيداروس كاهن الكنيسة ذاتها، وكذلك شقيقه الأصغر القمص سيداروس سيداروس عبد المسيح.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح خاص اليوم لموقع دوت الخليج الإخباري إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سوف يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء كما هو معتاد، لافتا إلى أن العظة الأسبوعية ستكون من المقر البابوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يناقش ملفات الخدمة والرعاية مع سكرتير المجمع المقدس بالمقر البابوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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