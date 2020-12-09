سيامة كاهن جديد للخدمة بإيبارشية الوادى الجديد والواحات

شهدت إيبارشية الوادي الجديد والواحات سيامة كاهن عام للخدمة بالإيبارشية، بيد أسقفها نيافة الأنبا أرسانيوس وبمشاركة صاحبي النيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا بموا أسقف السويس.

وأقيم القداس الإلهي الذي تمت خلاله السيامة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، حيث بدأت صلوات السيامة عقب صلاة الصلح، حيث نودي على الشماس أسامة طلعت كاهنًا عامًا بالإيبارشية باسم القس يوسف.

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ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد القس يوسف طلعت فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية أوهايو وميتشجن وإنديانا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص سيداروس عبد المسيح، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا الأب المبارك القمص سيداروس عبد المسيح كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بكولومبوس أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.

والأب المتنيح شغل مسؤولية وكيل مطرانية المنوفية ووكيل الكلية الإكليريكية بها قبل سفره للخدمة بأمريكا، وهو سليل عائلة كهنوتية عريقة في إيبارشية ملوي، جده هو المتنيح القمص سيدواروس أخنوخ (الملقب بسيداروس الكبير) كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالبياضية، ووالده هو المتنيح القمص عبد المسيح سيداروس كاهن الكنيسة ذاتها، وكذلك شقيقه الأصغر القمص سيداروس سيداروس عبد المسيح.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح خاص اليوم لموقع دوت الخليج الإخباري إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سوف يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء كما هو معتاد، لافتا إلى أن العظة الأسبوعية ستكون من المقر البابوي.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني سوف تعقد بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية دون حضور شعبي نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه سيتم نقل العظة الأسبوعية مساء اليوم عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتى أطلقها قداسة البابا تواضروس الثاني مؤخرا.