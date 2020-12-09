لمناقشة أمور الخدمة.. البابا تواضروس يستقبل أسقف مدينة السلام والحرفيين

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، اليوم الأربعاء بالمقر البابوي في القاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواصروس الثاني ناقش مع الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالخدمة والرعاية.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية استقبل اليوم الأربعاء، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، بالمقر البابوي في القاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواصروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا دانيال بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة والرعاية.

كانت إيبارشية الوادي الجديد والواحات شهدت سيامة كاهن عام للخدمة بالإيبارشية، بيد أسقفها الأنبا أرسانيوس وبمشاركة صاحبي النيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا بموا أسقف السويس.

وأقيم القداس الإلهي الذي تمت خلاله السيامة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، حيث بدأت صلوات السيامة عقب صلاة الصلح، حيث نودي على الشماس أسامة طلعت كاهنًا عامًا بالإيبارشية باسم القس يوسف.

ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد القس يوسف طلعت فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم خالص العزاء لنيافة الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية أوهايو وميتشجن وإنديانا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص سيداروس عبد المسيح، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا الأب المبارك القمص سيداروس عبد المسيح كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بكولومبوس أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.

والأب المتنيح شغل مسؤولية وكيل مطرانية المنوفية ووكيل الكلية الإكليريكية بها قبل سفره للخدمة بأمريكا، وهو سليل عائلة كهنوتية عريقة في إيبارشية ملوي، جده هو المتنيح القمص سيدواروس أخنوخ (الملقب بسيداروس الكبير) كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالبياضية، ووالده هو المتنيح القمص عبد المسيح سيداروس كاهن الكنيسة ذاتها، وكذلك شقيقه الأصغر القمص سيداروس سيداروس عبد المسيح.