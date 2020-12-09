البابا تواضروس يستقبل رئيس دير الأنبا بولا بالمقر البابوي في العباسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، اليوم في المقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواصروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا عدد من الأمور المتعلقة بالدير، كما اطمأن على أحوال الأباء رهبان الدير.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في وقت سابق اليوم نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، اليوم الأربعاء بالمقر البابوي في القاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواصروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالخدمة والرعاية.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم أيضا ، نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، بالمقر البابوي في القاهرة، حيث ناقش مع نيافة الأنبا دانيال بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة والرعاية.

كانت إيبارشية الوادي الجديد والواحات قد شهدت سيامة كاهن عام للخدمة بالإيبارشية، بيد أسقفها نيافة الأنبا أرسانيوس وبمشاركة صاحبي النيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا بموا أسقف السويس.

وأقيم القداس الإلهي الذي تمت خلاله السيامة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، حيث بدأت صلوات السيامة عقب صلاة الصلح، حيث نودي على الشماس أسامة طلعت كاهنًا عامًا بالإيبارشية باسم القس يوسف.

ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد القس يوسف طلعت فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم خالص العزاء لنيافة الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية أوهايو وميتشجن وإنديانا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص سيداروس عبد المسيح، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا الأب المبارك القمص سيداروس عبد المسيح كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بكولومبوس أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.