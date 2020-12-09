"القباج" توجه بصرف مساعدة مالية فورية لسيدة بالغربية.. صور

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية ببحث حالة هناء محمد محمد المحصراوي، والمقيمة بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا بمحافظة الغربية، والتي ناشدت الوزارة، عبر إحدى وسائل الاعلام، بصرف معاش لها ولأبنائها المعاقين، وتوفير منزل آمن لهم، بدلًا من المنزل المتهالك الآيل للسقوط الذين يعيشون فيه.

وتوجهت أماني النادري مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، إلى منزل السيدة لبحث حالتها الاجتماعية، والصحية ، بالإضافة إلي دراسة حالة السكن الذي تعيش فيه وسبل الرعاية التي تحصل عليها في الظروف الصعبة التي تعيشها.

وقد تبين أنها كانت تحصل على تكافل وتم ايقافها لوجود تأمينات اجتماعية لها،وجار فحص موقفها مع التأمينات والتوجيه بإعادة الحصول علي الدعم النقدي" تكافل".

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة مالية فورية لها من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بالغربية بقيمة ٢٠٠٠ جنيه، وصرف مساعدة شهرية لها من ذات المؤسسة، بالإضافة إلي التنسيق مع إحدى الجمعيات الاهلية لإعادة تأهيل منزلها أو إيجار منزل بديل لها.

كما وجهت نيفين القباج بصرف مساعدات عينية للسيدة" بطاطين" لمواجهة برودة الطقس، وكذلك مواد غذائية، كما جار التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستكمال إجراءات الكشف الطبي علي نجليها ذوي الإعاقة، كإجراءات استباقية لحصولهما علي معاش " كرامة".