احتفالية مميزة باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة حلوان

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ممثلي هيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال احتفالية جامعة حلوان باليوم العالمي لمكافحة الفساد وبحضور الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة عمداء الكليات بالجامعة والأستاذ الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة.

بدأت الاحتفالية بافتتاح برنامج تنمية قدرات إداريي الجامعة في ضوء رؤية مصر 2030 والذي يعقده مركز التطوير الوظيفي بالجامعة CDC تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة ونشر قيم النزاهة والشفافية، ويتيح البرنامج التدريب على الإدارة والتخطيط والتوظيف والتوجيه والمتابعة، وكيفية إدارة ضغوط العمل ومهارات إدارة الوقت، كما يعرض رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

ويقوم البرنامج بالتدريب على كيفية الاتصال الفعال وحل المشكلات والقدرة على اتخاذ القرار.

وقام الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بتسليم السادة الإداريين المشاركين في البرنامج شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

وعقب ذلك انطلقت مسيرة "متحدون على مكافحة الفساد" من الملاعب الجديدة إلى مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، تلا ذلك جولة تفقدية بمعرض" لا للفساد" الذي أقيم بمشاركة الكليات الفنية المتخصصة وغير المتخصصة وتضمن مجموعة من اللوحات التى حملت شعارات مناهضة للفساد.

ثم انطلقت فعاليات ندوة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والتي عقدت تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" وبدأ الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان كلمته بالترحيب بالسادة الحضور معربا عن سعادته بثقة واختيار هيئة الرقابة الإدارية إقامة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في الحرم الجامعى، ونوه سيادته إلى انتشار ظاهرة الفساد وخطورته على النظم الإدارية كافة ما استدعى اتخاذ إجراءات مشددة من قبل الأمم المتحدة، كما أكد على الاهتمام الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد منذ توليه الرئاسة، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية هي من أهم أجهزة الدولة المنوط بها مكافحة الفساد وتمثل مصر في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي تم توقيعها عام ٢٠٠٣م وانضمت لها مصر عام ٢٠٠٤ م.

وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تسعى إلى التوعية بمفهوم الفساد وضرورة مكافحته من خلال العديد من الدورات التدريبية للسادة العمداء والوكلاء والسادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات، وكذلك نشر المواثيق الأخلاقية ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، فالوعي هو أول سبل الوقاية وهو ما تسعى إليه الجامعة هذه الفترة عن طريق تنفيذ مبادرات ودورات تدريبية متخصصة للتوعية بالفساد وسبل مكافحته، وأشار سيادته أيضا إلى حصول الجامعة على شهادة الأيزو في جودة النظم الادارية، وقال إن الجامعة تعمل على أن تكون منظومة التحول الرقمى متكاملة فى المعاملات كافة خلال عامين من الآن.

وفي كلمة ممثلي هيئة الرقابة الإدارية تم الحديث عن تعريف الفساد على أنه إساءة استخدام السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة سواء من خلال أصحاب الوظائف القيادية أم بواسطة صغار الموظفين، وتطرق الحديث إلى الآثار السلبية للفساد على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والنفسى، ودور الهيئة فى إصدار وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة مع جميع جهات ومؤسسات الدولة، والعمل على نشر قيم النزاهة والشفافية وإبراز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية، وكذلك تنفيذ العديد من المبادرات للتوعية بالفساد داخل الجامعات، وإعداد حملات إعلامية بالقنوات التليفزيونية لرفع درجة وعي الجمهور، وعقد العديد من الدورات التدريبية في مجال النزاهة والشفافية، في الوقت الذي تعمل فيه الرقابة على منع أسباب الفساد، ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح لتحقيق الغرض منها.

كذلك تم استعراض دور الدولة المصرية التي حولت مكافحة الفساد من شعارات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع بتطبيق القانون على الفاسدين كافة، كذلك تم التعريف بالجهات التى تعمل في مكافحة الفساد ودور الهيئات الرقابية بالدولة طبقا لدستور ٢٠١٤ وتم التعريف بهيئة الرقابة الإدارية وهي هيئة مستقلة تتبع رئيس الدولة مباشرة، وتتمتع بالاستقلال وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه كذلك تم الحديث عن مسئوليات الهيئة والمحاور الرئيسة للعمل وأبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية.

وتحدث الأستاذ الدكتور صلاح إسماعيل عميد كلية التجارة عن فساد الإدارة وإدارة الفساد وضرورة وجود العلم في الإدارة فغياب العلم مصدر أساسي للفساد، وقد بين سيادته أنواع الفساد وأنواع المديرين الذين يمارسون الفساد مؤكدًا أن إدارة الفساد جريمة متعمدة وهي تضع له أصولا وتحض الناس علي السير على منظومة الفساد، كذلك تحدث عن فساد الإدارة وركنيها الأساسيين (العلم ) و(الحزم ) فحزم بلا علم فساد وعلم بلا حزم فساد.

ومن إدارىي الجامعة، تحدث ا. ياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية عن تنظيم العديد من الدورات التدريبية للطلاب عن مكافحة الفساد والحوكمة وقيم النزاهة والشفافية وأهمية نشر الوعي للقضاء على الفساد وتغيير الاتجاهات، وكذلك تفعيل مدونة السلوك الوظيفي بوصفها جزءا من منظومة النزاهة والشفافية للعاملين بالجامعة.

و قام الطالب على محمد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان بتقديم الشكر للقيادة السياسية على دورها في مكافحة الفساد مشيدا بأهمية الدورة التدريبية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي تنظمها هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك جهود الدولة للقضاء على الفساد من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمى، ومن أمثلة ذلك إجراء إصلاحات عدة وتحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية وأشار إلى أهمية مساندة الدولة فى محاربة الفساد.

وفي نهاية الندوة قدم طلاب جامعة حلوان مجموعة من الفقرات الفنية وعرضا لبعض القصائد الشعرية حول الفساد.

كم قام الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بتكريم ممثلي هيئة الرقابة الإدارية، وإهدائهم درع الجامعة تقديرا لهم.

و قام رئيس جامعة حلوان والسادة ممثلو هيئة الرقابة الإدارية بتكريم الطلاب المشاركين في مسابقة الإدارة العامة لرعاية الشباب " لا للفساد".

وفى نهاية اللقاء تم إجراء جولة تفقدية بمتحف الفن المعاصر الذي تم تجهيزه بأحدث أنظمة الإضاءة ووسائل العرض المتحفى، ويعتبر المتحف منارة للثقافة والفنون والإبداع الفكرى والفنى، وهو متحف متخصص للفنون المعاصرة فى مصر، والذى سيتم من خلاله تقديم عروض للمقتنيات الفنية من لوحات وتماثيل ورسوم لفنانى مصر المعاصرين، وأساتذة كليات الفنون المصرية، بهدف دعم الشباب فكريًا وثقافيًا، وخلق بيئة ثقافية وفنية، حيث تتميز جميع الأعمال الفنية بالمتحف بالحس الفنى الجمالى الذى يعكس التنوع الكبير بين الأجيال فى جميع المدارس الفنية.

