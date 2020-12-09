- 1/2
- 2/2
حاضر فى ورشة العمل، وفقا لبيان صحفى، الدكتور عبدالهادى النجار الأمين المساعد بالحزب، عن إدارة الأزمات وكيفية اتخاذ القرار، كما شارك فى الورشة مجموعة من الطلبة المتفوقين الأوائل وعدد من هيئة المكتب منها أمانة الشباب بحضور وتنظيم سماح مهدى أمينة المرأة بالحزب بالسويس، والمهندس سامح إبراهيم عضو هيئة المكتب وعادل الزهيرى أمين الشباب بالمحافظة.
وصرح عادل فاضل الأمين العام بالمحافظة، بأن هذه الورشة تكريم لأوائل الطلبة بالمدارس الفنية وقد تم تنفيذها منذ فترة أيضا لأوائل الثانوية العامة وذلك بناء على توجيهات من الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار فى إطار الاهتمام بأبنائنا الطلبة بالمحافظات وتحفيزًا وتقديرا للطلبة الأوائل المتميزين ولمجهودهم ولتفوقهم.
وقام الدكتور عبد الهادى النجار وسماح مهدى ومريم اقلاديوس وسامح إبراهيم، بتوزيع شهادات اجتياز الدورة للطلاب الأوائل، متمنيًا لهم التوفيق والتفوق الدائم فى حياتهم العلمية والعملية والاجتماعية وتوصية الطلاب أن يكونوا عمادًا للوطن خادمين له فى كل المواقع.
وفى ختام ورشة العمل، تقدم فاضل بالشكر لجميع الحضور لمجهودهم وحضورهم ومشاركتهم المتميزة وحثهم على مزيد من النجاح والتفوق، لأنه سيعود عليهم وعلى مصر بالخير والنفع فى جميع المجالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. ورشة مجانية عن إدارة الأزمات بحزب المصريين الأحرار فى السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.