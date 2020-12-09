صور.. ورشة مجانية عن إدارة الأزمات بحزب المصريين الأحرار فى السويس

جدة - نرمين السيد - نظم حزب المصريين الأحرار بالسويس، ورشة عمل مجانية عن إدارة الأزمات واتخاذ القرارلأوائل مدارس التعليم الفنى، الذين تم تكريمهم فى مقر الحزب الأسبوع الماضى بقيادة عادل فاضل أمين عام الحزب بالمحافظة بالتعاون بين لجنة التنمية المستدامة بقيادة الدكتور عبد الهادى النجار، ولجنة التعليم بقيادة مريم أقلاديوس.





حاضر فى ورشة العمل، وفقا لبيان صحفى، الدكتور عبدالهادى النجار الأمين المساعد بالحزب، عن إدارة الأزمات وكيفية اتخاذ القرار، كما شارك فى الورشة مجموعة من الطلبة المتفوقين الأوائل وعدد من هيئة المكتب منها أمانة الشباب بحضور وتنظيم سماح مهدى أمينة المرأة بالحزب بالسويس، والمهندس سامح إبراهيم عضو هيئة المكتب وعادل الزهيرى أمين الشباب بالمحافظة.

وصرح عادل فاضل الأمين العام بالمحافظة، بأن هذه الورشة تكريم لأوائل الطلبة بالمدارس الفنية وقد تم تنفيذها منذ فترة أيضا لأوائل الثانوية العامة وذلك بناء على توجيهات من الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار فى إطار الاهتمام بأبنائنا الطلبة بالمحافظات وتحفيزًا وتقديرا للطلبة الأوائل المتميزين ولمجهودهم ولتفوقهم.

وقام الدكتور عبد الهادى النجار وسماح مهدى ومريم اقلاديوس وسامح إبراهيم، بتوزيع شهادات اجتياز الدورة للطلاب الأوائل، متمنيًا لهم التوفيق والتفوق الدائم فى حياتهم العلمية والعملية والاجتماعية وتوصية الطلاب أن يكونوا عمادًا للوطن خادمين له فى كل المواقع.

وفى ختام ورشة العمل، تقدم فاضل بالشكر لجميع الحضور لمجهودهم وحضورهم ومشاركتهم المتميزة وحثهم على مزيد من النجاح والتفوق، لأنه سيعود عليهم وعلى مصر بالخير والنفع فى جميع المجالات.