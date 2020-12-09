محافظ البحر الأحمر: إخلاء المبانى الآيلة للسقوط وتوفير أماكن بديلة للسكان

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، على تكثيف الرقابة على المستلزمات الطبية والأدوية بالأسواق خلال الفترة الحالية بمختلف المدن وضبط الأدوية المغشوشة وغير خالصة الرسوم، ومتابعة التزام جميع الجهات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" والحد من انتشاره، كما وجه بالمرور المستمر على الكافيتريات والفنادق السياحية لمتابعة التزامها أيضاً بالإجراءات الاحترازية.





وذكر بيان أصدرته المحافظة اليوم الأربعاء، أن المحافظ وجه - خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد بالديوان العام - بسرعة تنفيذ قرارات إخلاء المبانى الآيلة للسقوط بنطاق المحافظة حرصاً على سلامة المواطنين على أن يتم توفير أماكن بديلة لسكان تلك المبانى التى سيتم إزالتها.

كما أصدر تعليماته لرؤساء المدن بإجراء حصر لجميع المنتجعات السياحية والمبانى المطلة على الشواطئ والمتوقف بها العمل، لمعرفة أسباب توقفها ودراسة حل المشاكل التى تواجههم حتى يتم استمرار العمل بتلك المشروعات والمبانى مما يساهم فى تحسين الصورة البصرية بمدن المحافظة الساحلية.

وطالب المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتقديم تقرير أسبوعى يوضح سير الأعمال بمشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظة، كما أصدر تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببدء التشغيل التجريبى لمحطة المعالجة الثنائية بمدينة الغردقة للوقوف على سير العمل بها، مشيراً إلى أن المحافظة تهدف لسرعة حل مشكلة المياه والصرف الصحى بمختلف المناطق بمدينة الغردقة.

كما ناقش الاجتماع موقف تقنين أراضى وضع اليد، وموقف التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى عرض موقف منظومة الأصول المؤجرة، التى تولى الدولة اهتماماً بالغا بها كما ناقش الاجتماع أيضاً تخصيص بعض الأراضى للمنفعة العامة لإقامة مبنى خدمات داخل مستشفى رأس غارب المركزى، وإنشاء مستشفى بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية لعلاج مرضى السرطان بتقسيم المستشفيات بشمال الأحياء بمدينة الغردقة، وتخصيص أرض أيضاً لإقامة مدافن لموتى الأقباط والأجانب المقيمين بتقسيم الطريق الدائرى الخارجى بجوار مستودع الأنابيب بمدينة الغردقة بمساحة 10 آلاف متر مربع، وتخصيص أرض بمساحة 30 ألف متر مربع لصالح مديرية الشئون الصحة لإقامة مستشفى بمدينة حلايب.

وتناول الاجتماع موقف تحصيل الإيرادات خلال الفترة من الأول من يوليو لعام 2020 حتى بداية شهر ديسمبر الحالى، والموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 / 2021 وعرض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى العمل بها.

بدوره، أعرب رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة خالد اللبان - خلال إلقاء كلمته فى نهاية إجتماع المجلس بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد - عن شكره للمحافظ، لحرصه على حضور ماراثون الدراجات والجرى الذى نظمه المكتب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.

كما أعرب اللبان عن شكره لمدير أمن البحر الأحمر اللواء محمود أبو عمره، لجهود المديرية فى توفير مناخ آمن للمواطنين، وتأمين إدارة المرور للماراثون، واستعرض دور واستراتيجية هيئة الرقابة الإدارية فى منع ومكافحة الفساد ورفع الوعى لدى المواطنين.