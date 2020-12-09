السفير المصرى: ندعم جزر القمر لتحقيق التنمية وخدمة مصالح الشعب

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية القمر المتحدة، بالسفيرة فاطمة على بازى، المدير العام للهيئة الوطنية القُمرية للتعاون الدولى، حيث تم خلال المقابلة بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن وخصوصا فى مجال التدريب الفنى وبناء القدرات، وأوجه الدعم الذى يمكن أن تقدمه مصر لجزر القمر، وبما يعزز جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.





وأشار السفير أبو الوفا، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار متابعة جميع جوانب التعاون بين مصر وجزر القُمر، لا سيما التعاون الفنى بين الدولتيّن، موضحاً أن مصر تُقدم العديد من الدورات التدريبية سنوياً للكوادر القُمرية فى العديد من المجالات.

كما أكد السفير على دعم مصر للجهود التى تبذلها جزر القُمر لتحقيق التنمية فى البلاد لخدمة مصالح الشعب القُمرى الشقيق.

ومن جانبها، وجهت المسؤولة القُمرية الشكر لمصر على ما تقدمه من دعم ومساعدات لبلادها فى مختلف القطاعات، خصوصا عبر برامج بناء قدرات الكوادر القُمرية فى مختلف المجالات، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تنمية الموارد البشرية القُمرية.

كما أكدت أهمية تعزيز جميع أطر التعاون بين البلديّن، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.