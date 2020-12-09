السفير المصرى: ندعم جزر القمر لتحقيق التنمية وخدمة مصالح الشعب

وأشار السفير أبو الوفا، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار متابعة جميع جوانب التعاون بين مصر وجزر القُمر، لا سيما التعاون الفنى بين الدولتيّن، موضحاً أن مصر تُقدم العديد من الدورات التدريبية سنوياً للكوادر القُمرية فى العديد من المجالات.
كما أكد السفير على دعم مصر للجهود التى تبذلها جزر القُمر لتحقيق التنمية فى البلاد لخدمة مصالح الشعب القُمرى الشقيق.
ومن جانبها، وجهت المسؤولة القُمرية الشكر لمصر على ما تقدمه من دعم ومساعدات لبلادها فى مختلف القطاعات، خصوصا عبر برامج بناء قدرات الكوادر القُمرية فى مختلف المجالات، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تنمية الموارد البشرية القُمرية.
كما أكدت أهمية تعزيز جميع أطر التعاون بين البلديّن، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
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