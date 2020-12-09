إيبارشية إسنا وأرمنت تعلق صلوات القداسات وسهرات كيهك

جدة - نرمين السيد - وأكد الأنبا يواقيم، تعليق صلوات القداس الإلهى أيام الجمعة والأحد والأربعاء، وإقامة صلوات القداس باقى أيام الأسبوع، حسب ظروف كل كنيسة بالإيبارشية. كما أكد على تعليق سهرات كيهك والاجتماعات ومدارس الأحد.

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