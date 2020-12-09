رئيس الوفد: مصر من أكثر الدول حرصًا على حقوق الإنسان

وأشار أبو شقة، فى بيان صحفى، إلى أن رد الرئيس السيسى على نظيره الفرنسى نابع من حرص الرئيس على حماية الدولة من التنظيمات الإرهابية المتطرفة التى قد تستغل بعض هذه المنظمات لتحقيق مآرب سياسية وشخصية، مؤكدًا أن مصر من أكثر الدول حرصًا على المحافظة على حقوق الإنسان، والدليل على ذلك وجود هذا الكم من منظمات المجتمع المدنى الكبير الذى لا يتواجد فى دولة فى العالم مثل مصر.
وأشار أبو شقة إلى أن منظمات المجتمع المدنى الموجودة فى مصر تعمل وفق قوانين لا يمكن الخروج عليها، وأن هناك رقابة صارمة من قبل هذه المنظمات لملف حقوق الإنسان، وأن مصر لا تخشى شيئًا، وأن الدعاوى المغرضة بأن هناك إهداراً لحقوق الإنسان على أرضها مخالف للواقع، حيث إنه لا يتم التحقيق مع أى منظمة إلا فى حالة الخروج على الأعراف والقوانين الدولية التى من شأنها حماية الوطن من التنظيمات المتطرفة والإرهابية.
واختتم أبو شقة قوله بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد لديه استراتيجية واضحة فى التعامل مع هذا الملف على أرض مصر لحماية الوطن.
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