أخبار مصرية

رئيس الوفد: مصر من أكثر الدول حرصًا على حقوق الإنسان

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مريم يوسف 2020-12-09 20:22 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الصحفى المشترك بقصر الإليزيه مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، بشأن وجود أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مصر وتراقب حقوق الإنسان جاءت فى توقيتها المناسب.

وأشار أبو شقة، فى بيان صحفى، إلى أن رد الرئيس السيسى على نظيره الفرنسى نابع من حرص الرئيس على حماية الدولة من التنظيمات الإرهابية المتطرفة التى قد تستغل بعض هذه المنظمات لتحقيق مآرب سياسية وشخصية، مؤكدًا أن مصر من أكثر الدول حرصًا على المحافظة على حقوق الإنسان، والدليل على ذلك وجود هذا الكم من منظمات المجتمع المدنى الكبير الذى لا يتواجد فى دولة فى العالم مثل مصر.

وأشار أبو شقة إلى أن منظمات المجتمع المدنى الموجودة فى مصر تعمل وفق قوانين لا يمكن الخروج عليها، وأن هناك رقابة صارمة من قبل هذه المنظمات لملف حقوق الإنسان، وأن مصر لا تخشى شيئًا، وأن الدعاوى المغرضة بأن هناك إهداراً لحقوق الإنسان على أرضها مخالف للواقع، حيث إنه لا يتم التحقيق مع أى منظمة إلا فى حالة الخروج على الأعراف والقوانين الدولية التى من شأنها حماية الوطن من التنظيمات المتطرفة والإرهابية.

واختتم أبو شقة قوله بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد لديه استراتيجية واضحة فى التعامل مع هذا الملف على أرض مصر لحماية الوطن.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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