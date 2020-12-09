البابا تواضروس ينعى القمص ميخائيل عطية والد رئيس دير الأنبا بولا

جدة - نرمين السيد - والأب الراحل هو والد الأنبا دانيال الأنبا بولا، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء للأنبا سيرافيم، أسقف إيبارشية الإسماعيلية، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل القمص ميخائيل عطية، ويلتمس عزاءًا سمائيًا للأنبا دانيال الأنبا بولا، ولجميع أفراد الأسرة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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