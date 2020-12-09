مصدر أمني يكذب إعلام الإخوان وينفي إضراب السجين خالد حمدي

نفى مصدر أمني ما جرى تداوله بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن دخول النزيل "خالد حمدي" المودع بأحد السجون لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه لإتهامه في إحدى القضايا في الإضراب عن الطعام. وأوضح المصدر أن النزيل المذكور يتمتع بصحة جيدة ولم يسبق قيامه بالإضراب عن الطعام أو الشراب. وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد يأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لنشر الإدعاءات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام.

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