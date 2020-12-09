الكونغو الديمقراطية تشيد بدعم مصر لإنجاح جهود مكافحة الفساد بإفريقيا

قال ايمانويل اوليتا اوندونسو رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في الكونغو الديمقراطية، إن إفريقيا تعاني مع الفساد الذي يبتلع ثمار التنمية، معربا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية على تقديم أوجه الدعم والمساعدة للبلدان الإفريقية لمكافحة الفساد.
وقال أوندونسو -في كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء بالمؤتمر الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام برعاية الأمم المتحدة- إن دولة بمفردها لا تستطيع مكافحة الفساد ولابد من التنسيق والتعاون المشترك لاقتلاعه من جذوره من خلال تعزيز التعاون الاقليمي والدولي وتعزيز آليات الدولة لمكافحة الفساد.
وأضاف أن هناك إرادة سياسية تبناها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد وتقديم التعاون والتدريب للأشقاء الأفارقة، وأن الكونغو الديمقراطية شهدت ثورة مؤسسية وقانونية لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية.
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