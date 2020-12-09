البابا تواضروس يعزي رئيس دير الأنبا بولا في وفاة والده القمص ميخائيل عطية

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء إلى الأنبا سيرافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص ميخائيل عطية، ويلتمس عزاءً سمائيًا لنيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا ولجميع أفراد الأسرة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الأب المبارك القمص ميخائيل عطية كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالإسماعيلية، والأب المتنيح هو والد نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

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والقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية في وقت سابق اليوم من المقر البابوي بعنوان "لا تكن مغرورا"، وذلك دون حضور شعبي نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال قداسة البابا تواضروس – في كلمته التى تم بثها عبر القنوات الفضائية المسيحية - إن هناك فرق بين الغرور والثقة في النفس، لافتا إلى أن الإنسان المغرور لا يرى نقائصه او أخطائه وهو يري نفسه أنه الأصح طوال الطريق، ويري ذاته في مرآة المدح وبهذا يكون وقع في فخ الغرور والكبرياء.

وتابع قائلآ، إن هؤلاء الأشخاص يحبون مدح الآخرين، والحديث عن أنفسهم وانجازاتهم، وكذلك الظهور أمام الآخرين وأمام أي مجتمع وأنه بطل في أي مجال عمل فيه، موضحا أن بعض الأشخاص يصابون بالغرور نتيجة كثرة الأموال، وهو أمر غير محبوب عند الله والناس، وأن هذا الشخص لا يفتخر إلا بارتفاع رصيده وأمواله.

وأضاف أنه على الإنسان ألا يفتخر بغناه، وأن السيد المسيح ضرب مثلا بعنوان "الغني الغبي" ، لافتا إلى أن كافة الصراعات الموجودة في العالم سببها الثروة والمال بشكل عام، ويذهب ضحية هذه الصراعات آلاف وعشرات الآلاف من الناس، وأن السيد المسيح حذرنا مبكرا بإنه لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، لأن هناك الكثير من الذين يعبدون المال، ويؤكد لهم أنه لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين.

كان قداسة البابا تواضروس الثان التقي في وقت سابق اليوم الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين.