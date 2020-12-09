باريس سان جيرمان يزين حديقة الأمراء بلافتات "لا للعنصرية" بعد حادثة أمس (صور)

زين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ملعبه "حديقة الأمراء" بلافتات تناهض العنصرية وذلك قبل بدء المباراة التي تم إعادة جدولتها بعدما توقفت أمس.

حملت اللافتات عبارات "لا للعنصرية" و "ادعم السيد ويبو - فخور باللاعبين".

وألغيت مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاكشهير التركي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بسبب عنصرية الحكم الرابع للقاء.

الحكم الرابع للقاء وجه للكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد في جهاز باشاكشهير عبارات عنصرية حيث قال لها عبارة " أيها الأسود" ليحتج على ذلك ويتم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

اعترض لاعبو الفريق التركي على الأمر وانضم لهم لاعبو باريس سان جيرمان ليغادر الفريقان أرضية الملعب، ويعلن الاتحاد الأوروبي أن المباراة تم إلغائها في انتظار التحقيقات.

