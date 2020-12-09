ننشر بالأسماء .. ضحايا حادث قطار المنصورة

رتفع عدد المصابين جراء انفصال عربة القطار المتجه إلى شمال الدقهلية، اليوم الأربعاء، واصطدامها برصيف رقم واحد، إلى 25 شخصًا، بينهم أطفال، دون وقوع وفيات.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن الإصابات متوسطة، ولا توجد خسائر في الأرواح، ونقلوا جميعًا إلى المستشفى الدولي.

ضحايا حادث قطار المنصورة



استقبلت مستشفى المنصورة الدولي كلا من :

مريم وجدي عبد ربه، 4 أعوام ونصف.

عبدالجواد شحاتة محمد، 39 عاما.

السيد عبدالحميد 48 عاما.

مالك حسن 5 أعوام سمر أحمد السعيد 3 أعوام.

الأميرة جمال 29 عاما.

محمود السيد محمود 45 عاما.

حسن محمد سمير 3 أعوام.

يوسف حسن ربيع 6 أعوام.

هدية حسن العزبي 40 عاما.

حسن رضوان الباز 58 عاما.

علي يوسف 62 عاما.

هبة محمد عبدالعزيز 35 عاما.

أحمد السيد حلاوة 19 عاما.

أحمد عبدالسلام 16 عاما.

اقرأ أيضا: وفاة والد أحمد أبوهشيمة .. وتحيا مصر يتقدم بخالص العزاء والمواساة



وكذا أصيب في الحادث كل من السيد عبدالمنعم 60 عاما، محمود السيد حمزة 17 عامًا، أحمد سمير محمد 32 عامًا، أم السيد إبراهيم 46 عامًا، بدر الصيام الشحات 58 عامًا، فاطمة محمد إبراهيم 27 عامًا، أحمد أحمد جلال 76 عامًا، مروان محمد عبدالرازق "عامين"، كريمان يسري زهران 45 عامًا، محمدعوض 20 عامًا.