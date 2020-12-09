رحل السند والقدوة.. هكذا نعى أحمد أبو هشيمة والده.. كلمات مؤثرة تظهر جانب إنساني مضئ في شخصية رجل الأعمال الشاب

سيرة ومسيرة النائب الشاب ورجل الأعمال النابه أحمد أبوهشيمة، تحمل الكثير من الأدوار التي لعبها أشخاص رئيسيون في حياة عضو مجلس الشيوخ الحالي، ويتقدمهم اللواء حمدي أبوهشيمة والده، والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم. الكلمات التي استخدمها النائب أحمد أبوهشيمة تعبيرا منه عن فقدانه لوالده، تظهر حجم وأهمية الأخير في حياة رجل الأعمال الوطني أحمد أبوهشيمة، الأبن قال في نعي الوالد: رحل السند والقدوة، الأمر الذي يظهر حجم الافتقاد وشكله الذي يعاني منه أبوهشيمة، ودور والده في حياته. ومن المعلوم مسبقاً عن أحمد أبو هشيمة، كونه شخص منغمس تماماً في كل مايتعلق بالشؤون والروابط العائلية والأسرية، وأنه يجل علاقته بأهله وذويه، لاسيما والديه، وأنه كنموذج على الشاب الصعيدي، فإن قيمة وقدر الوالد والأب تكون في منزلة مقدسة ومرتبة سامية، لم يتوان أبو هشيمة في التعبير عنها بهذا الظرف الإنساني الجلل. إقرأ أيضاً: خاص.. أحمد ابو هشيمة يطرح رؤيته لـ الصناعة والاستثمار من خلال موقع تحيا مصر"فيديو" تحيا مصر في معرض تقديمه لخالص العزاء وصادق المواساة، رصد الطريقة التي نعى بها أبوهشيمة والده، حيث قال: رحل أبي صاحب القيم والمبادئ والأخلاق الرفيعة، رحل الرجل الذي تعلمت منه الأصول واحترام الجميع، أشكر كل من واسانا في مصيبتنا وقدم لنا عزائه. قيمة كبرى

قصص النجاح الكبرى والنماذج الملهمة لشخصيات بحجم أبوهشيمة، دوما مايكون للوالدين دور فيها، وبالحديث عن والده نجد اختيار بعناية لكلمات التأثر والتعبير عن الافتقاد، حيث اختار أبوهشيمة في الإشارة إلى والده "صاحب القيم والمبادئ"، والذي يجب أن يكون نموذجا للآباء والمربيين، أن يصلوا بأبنائهم إلى مستويات عليا من النجاح دون فقدان البوصلة الأساسية للإنسان وهي القيم والمبادئ والأخلاق الرفيعة.

صراحة مطلقة أظهر أبوهشيمة حالة من الصراحة المتناهية مع النفس، حينما أكد في معرض نعيه، أن من تعلم منه: الأصول واحترام الجميع وحزمة الأخلاق والمبادئ الحميدة والرفيعة هو والده، الأمر الذي يظهر حجم الخسارة التي تعرض لها رجل الأعمال، والتي أبدا لم تكن بلغة الأرقام وإنما بلغة العواطف والمعنويات، والتي تترك أثرا وبصمة داخل الإنسان لايمكن محوها. تقدير الظروف أبوهشيمة لم يجعل فاجعة الحزن تطغى عليه في وسط ظرف صحي وطبي طارئ، فلم يرد أن يثقل على الحشود المتوقع لها أن تهرول لتقديم واجب العزاء، وراعى وجود ظرف صحي طارئ في العالم كله، معلنا عن اقتصار العزاء تليغرافيا، حرصاً على سلامة كل المحبين. مظاهرة تضامن بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ برقية عزاء للنائب أحمد ابوهشيمة نعي فيها اللواء حمدي ابوهشيمة، والد النائب والذي وافته المنية اليوم سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. وأرسل كل من المستشار بهاء الدين ابو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس ببرقيه مماثلة يشاطران فيها النائب ابو هشيمة الاحزان. كما نعي ايضًا المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري، والد (ابو هشيمة)، داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته. وكان قد توفي اللواء حمدي أبوهشيمة، والد أحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، منذ ما يقرب من 10 سنوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحل السند والقدوة.. هكذا نعى أحمد أبو هشيمة والده.. كلمات مؤثرة تظهر جانب إنساني مضئ في شخصية رجل الأعمال الشاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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