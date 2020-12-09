محمود الخطيب في منزل مؤمن زكريا "صور"

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في منزله وذلك للإطمئنان عليه وعلى حالته الصحية.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر في الأعصاب، ودائما ما يحرص النادي الأهلي متمثلا في الخطيب على رفع روح اللاعب المعنوية، وإهدائه كل البطولات التي يحصل عليها الأهلي في الفترة الأخيرة، وأخرها كأس مصر وكأس دوري أبطال أفريقيا.

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