محمود الخطيب في منزل مؤمن زكريا "صور"

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في منزله وذلك للإطمئنان عليه وعلى حالته الصحية.
ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر في الأعصاب، ودائما ما يحرص النادي الأهلي متمثلا في الخطيب على رفع روح اللاعب المعنوية، وإهدائه كل البطولات التي يحصل عليها الأهلي في الفترة الأخيرة، وأخرها كأس مصر وكأس دوري أبطال أفريقيا.
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في سياقٍ آخر أعلنت قناة النادي الأهلي عن ظهور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في لقاء عبر شاشة القناة لأول مرة تقريبا منذ توليه المسئولية كرئيس للنادي.
ونشرت قناة النادي الأهلي صورة لمحمود الخطيب عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: " ليلة استثنائية لتوثيق موسم تاريخي .. انتظروا كابتن محمود الخطيب في ضيافة يعقوب السعدي في لقاء خاص على شاشتنا".
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