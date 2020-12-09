محمود زيدان يكتب: لماذا أحببنا نبيل فاروق !

سيأتى حتما أحد يحبك كثيرا دون أن يقابلك وربما من شدة حبه سيعلق صورتك فى منزله ومكتبه..بتلك الكلمات بدأ الكاتب والروائي الكبير نبيل فاروق حواره معى فى عام ٢٠٠٩ حينما تحدث عن الكتابة وأصحابها.. وقال : "أعلم أن هناك ملايين فى العالم العربي يعشقون رجل المستحيل تلك الشخصية الرائعة لضابط المخابرات المصرى - أدهم صبرى - الأسطورة والذى نجح فى كل مهمة وأتمها على أكمل وجه وقهر الأعداء وحقق النصر وأعلم انهم ارتبطوا جميعا بها لكن توقف السلسلة كان ضروريا.
أعتقد أن جيل الثمانينيات جميعا فى مصر والعالم العربى عشق الدكتور نبيل فاروق وتابع كتاباته وتشرب من أفكاره بعد أن حقق لنا الرجل حلمنا جميعا بوجود بطل أسطورى قادر على هزيمة رامبو الأمريكي فى لحظات وتحقيق الانتصار على جيمس بوند البطل الانجليزى فى دقائق حتى عشقنا جميعا رواياته وكنا نتبادلها بيننا فى المرحلة الثانوية و الجامعية على سبيل الاستعارة بل كنا نقرأها فى المواصلات العامة وفى الحقول والمنازل وفى بعض الأوقات فى المساجد والكنائس وكنا نترك الكتب المدرسية المملة ونذاكر رواية جديدة لرجل المستحيل لنعيش معه المغامرة.
عشنا مع البطل قصة الحب الملتهبة مع منى توفيق الحبيبة الرائعة والنزوة الجنونية مع سونيا جراهام الضابطة الإسرائيلية وتمنى كل كنا لمس شعرها الذهبى ونظرة من عيونها الساحرة .. وكنا ننتظر قدرى وانامله السحرية فى تزوير الأوراق لتسهيل مهمة رجل المستحيل ومعاونيه بل كنا نكتم انفاسنا مع كل لكمة توجه للبطل ونصاب بالدوار عند كل عقدة للكاتب الرائع مع كل مأزق يتعرض له البطل خلال المهمة وكنا نقرأ بكل جوارحنا وليس عقولنا واعيننا فقط.
أحببنا جميعا نبيل فاروق الذى كشف لنا عوالم الصراع العربى الإسرائيلى وحقق لنا انتصارات عدة على مؤامرات الأعداء.
كشف نبيل فاروق عن شخصية المصرى حينما يملك العلم والمعرفة والقوة والمهارة وجعلنا نؤمن بقوة بلادنا وصلابتها بل جعلنا نتأكد أن هناك رجال من صقور مصر فى المخابرات العامة يعملون فى الخفاء ينجزون المهام دون أن يعرفهم أحد يخوضون حروبا ومعارك طاحنة ضد أعداء الوطن لا يحركهم سوى الإيمان بالله والوطن يقدمون كل ما هو غال ونفيس من أجل حماية البلاد فى الداخل والخارج .. رجل لديهم أعصاب من فولاذ وقلوب من حديد وعقول عبقرية ولديهم مهارات أسطورية يحققون بها الانتصارات الساحقة على الأعداء فوق رقعة الشطرنج.
أحببنا نبيل فاروق لانه علمنا وثقفنا وأعدنا جيلا جديدا جديرا بحمل راية المسؤولية فى وطن تحوم حوله الذئاب وتتربص به الافاعى فكان الرجل نعم المحصن ضد كل ما ينال من نفوسنا تجاه الوطن.
اليوم رحل عن دنيانا الكاتب الكبير نبيل فاروق .. رحل الاب والمعلم رحل عن الدنيا لكن أعماله لم ترحل ستظل خالده وستظل له أوفياء بكلماته التى تركها لنا ولأجيال أخرى بعدنا ستترحم عليه وربما تعشقه كما عشقنا وتعلق صوره على جدران منازلهم وفى مكاتبهم تماما مثلما فعلنا..
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