جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" أبرز ما جاء فى حوار الرئيس. وقال الرئيس إن مصر وفرنسا دفعتا ثمنا باهظاً للإرهاب، ويجب معاقبة الدول التى تمول وتسلح المنظمات الإرهابية. وأكد السيسى أن سد النهضة يمثل مصدر تنمية "مشروعة" لإثيوبيا، ولكن ملء السد بشكل أحادى يخالف قواعد القانون الدولى ويهدد المصريين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. السيسى يتحدث لصحيفة لوفيجارو الفرنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.