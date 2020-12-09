عاجل.. السيسى فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد:  الجميع سواء أمام القانون

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، وفقا لما نشره المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن الجميع بدون أى استثناء كلهم سواء أمام القانون. وشدد الرئيس، على أن هذا هو المسار الذى انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالى مصر، مشيدا بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل فى تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، داعيا لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصرى.

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